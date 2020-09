Velles i noves rutines en l'inici de curs Velles i noves rutines en l'inici de curs

Salvador Cardús Ros

11.09.2020 | 19:49

Arribem a l'inici de curs -escolar, però també econòmic i polític- amb el pas canviat. Vull dir, amb les rutines habituals capgirades. I com que són les rutines conegudes les que ens proporcionen la sensació de control de la nostra vida, que ara no les puguem repetir com cada any, produeix un desconcert...