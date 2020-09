Prevenir el suïcidi Prevenir el suïcidi

Prevenir el suïcidi

josep ballbè i urrit

09.09.2020 | 21:09

XISTEIX una associació internacional per a la prevenció del suïcidi (IASP). Pretén, amb el copatrocini de l'OMS, demostrar que hi ha molt recorregut per minvar-ne significativament la xifra de casos. Ja fa disset anys que es fixà una data com avui per al desafiament d'avortar-lo. El repte no és fàcil...