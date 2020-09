Editorial

09.09.2020 | 21:09

Aquesta setmana, la immediatament anterior a l'inici del curs escolar, és sempre una setmana de nervis tant per a les autoritats educatives com les municipals, com també als centres educatius i, per descomptat, a les mateixes famílies. Aquest any, però, l'expectació davant l'imminent inici del curs desborda qualsevol precedent. Ràtios, menjadors, nous espais, mascaretes, classes presencials i a distància, nous professors i personal de suport a les aules... La Covid-19 genera un escenari absolutament desconegut a què tots ens haurem d'acostumar. Hem d'aprendre a conviure no només amb el virus, sinó també amb els condicionaments que la pandèmia provoca a la nostra quotidianitat; fins i tot en la forma de portar els nostres fills al col·legi, ja que, segons va anunciar ahir l'Ajuntament, es tacaran carrers al voltant d'un bon nombre de centres educatius.

Tots els actors de la comunitat educativa estan fent un esforç extraordinari, però una vegada més hem de valorar el que estan fent els centres, tant públics com concertats. Els equips docents afronten l'inici d'un curs ple d'incògnites, rebent una responsabilitat extraordinària per dissenyar la nova organització interna i no només dissenyar-la, sinó afrontar-la, que és el gran repte de tots. Per no saber, no saben quant de temps podran mantenir les dinàmiques que cada escola ha dissenyat, ni si en tindran realment prou amb el nou personal assignat, ni amb els espais que tenen previst utilitzar. No només es tracta de normalitzar l'ensenyament amb unes condicions complicades, sinó d'incorporar les noves normes d'higiene, relació i convivència dintre dels centres i mantenir els estàndards de qualitat educativa.

Els experts diuen que el degoteig de tancament d'aules serà irremeiable i que els primers es produiran al cap de pocs dies de l'inici del curs. De fet, ja s'està donant aquesta circumstància a les comunitats on ja han començat les classes. Això generarà incertesa i també inquietud tant a l'escola com a les famílies, les quals no només estaran preocupades per la salut dels seus fills, sinó també per com s'organitzarà la logística familiar fins que el Govern de Pedro Sánchez decideixi què fer amb els pares de nens confinats. Es va decidir que els pares de nens malalts de Covid-19 podrien agafar la baixa laboral, però encara no s'ha deixat clar què podran fer els pares dels seus companys de classe.

Sí, haurem de conviure amb el virus, però el problema és que haurem d'anar aprenent dia a dia.