La perillosa frivolitat d'algunes mascaretes

Enric Carrera i Gallissà * L'autor és director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) i professor de l'ESEIAAT. Universitat Politècnica de Catalunya

08.09.2020 | 21:08

AL com estan les coses, durant els propers mesos tots els ciutadans haurem d'utilitzar mascaretes diàriament. Aquesta nova realitat genera tot un seguit d'impactes: dificultats d'aprovisionament -en bona mesura resolts-, sobrecost en l'economia familiar (la OCU calcula que com a mínim 70 euros al mes, per una família de 4...