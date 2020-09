Editorial

08.09.2020 | 21:08

La Fiscalia de Terrassa ha obert diligències davant la denúncia realitzada per un sindicat policial respecte de les multes imposades a dos veïns de Can Roca per incomplir les normes de confinament durant l'estat d'alarma. Recordem que el sindicat va denunciar en el seu moment que les multes havien desaparegut de l'itinerari habitual de les denúncies, advertint que l'alcalde va dir que intervindria. El cas va suscitar durant l'estiu una viva polèmica, especialment atiada pels partits de l'oposició, que van veure una forma de debilitar el govern i fins i tot van intentar obrir una esquerda en la coalició de govern.

L'inici de diligències no vol dir que s'hagi d'obrir forçosament un procediment judicial contra algú de l'Ajuntament per aquest assumpte (els denunciants apuntaven directament a l'alcalde). La Fiscalia recava informació i amb el resultat final de la seva investigació decidirà si demana l'apertura d'un procediment judicial formal. De moment, només ha declarat el president del sindicat denunciant, qui diu que ha aportat nova documentació.

El tema de les multes ja vam dir que tenia dos recorreguts, el judicial i el polític. El segon està liquidat. Els partits la van esgotar amb la petició de responsabilitats i fins i tot van sol·licitar la dimissió del regidor responsable de la Policia Municipal. Es va discutir el tema en una comissió de transparència que es va convertir en una autèntica comissió d'investigació, però no va anar més enllà i sembla que la crisi ha passat, a no ser que la investigació de la Fiscalia finalitzi en procediment judicial. Fixem-nos que és molt significatiu que els partits de l'oposició no s'hagin plantejat en cap moment anar als jutjats i han deixat que sigui el sindicat policial qui faci el pas.

Respecte de la via judicial s'haurà de veure, però ja hem dit en alguna altra ocasió que, a no ser que apareguin noves evidències que no coneixem i que puguin sustentar una denúncia, difícilment tindran recorregut les famoses multes al jutjat. L'assumpte haurà tingut, segurament, més repercussió política que no pas judicial, donat que les multes es van trobar, se'ls hi va donar curs i la investigació interna que va realitzar l'Ajuntament va decidir que tot va ser fruit d'un error. Una altra cosa és la lectura que cada ciutadà vulgui fer: l'estètica de l'episodi hagués estat francament millorable, per ser generosos en l'apreciació.