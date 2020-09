Diligències

08.09.2020 | 21:08

La Fiscalia de Terrassa ha obert diligències davant la denúncia realitzada per un sindicat policial respecte de les multes imposades a dos veïns de Can Roca per incomplir les normes de confinament durant l'estat d'alarma. Recordem que el sindicat va denunciar en el seu moment que les multes havien desaparegut de l'itinerari...