La Diada i la Catalunya lliure que vol molta gent La Diada i la Catalunya lliure que vol molta gent

La Diada i la Catalunya lliure que vol molta gent

* L'autor és doctor enginyer industrial. Ferran Pont i Puntigam

08.09.2020 | 21:08

A anys que a l'entorn del la Diada de l'Onze de setembre intento analitzar l'actualitat de la nostra situació política. Escau recordar que el camí vers la recuperació de les nostres llibertats com a nació no ha estat mai fàcil. Ni abans, ni ara. Ni pel costat d'una Espanya que no vol reconèixer el...