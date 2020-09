Un nou curs comença. ¡Duc in altum! Un nou curs comença. ¡Duc in altum!

* L'autor és bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses

07.09.2020 | 21:05

QUESTA carta dominical, que correspon al 6 de setembre, l'escric el 23 de juliol per necessitats de la impremta. No sé quina evolució haurà adoptat aquesta pandèmia. No sé si gaudirem d'una normalitat normal de veritat, si estarem subjectes a restriccions a diferents nivells o si tornarem a estar confinats. El...