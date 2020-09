Montserrat Farras Oliveras

08.09.2020 | 04:00

Completament d'acord amb el senyor Huguet en tot el que diu en la seva carta del dia 4.

Només voldria afegir-hi alguna cosa pel que fa referència a la brutícia de la ciutat.

Vivim en un passatge del centre, i cada dia rebem la visita de persones i gossos que s'hi orinen, de manera que, si no sortíssim a tirar-hi aigua sovint, no s'hi podria passar de la fortor que s'hi sent. De tant en tant, hi ve també algun grupet de nois i noies que fumen, mengen pipes i altres menjars envasats, i tiren les deixalles a terra. Darrerament, algun grup d'aquests, més nombrós, va a la plaça del Doctor Cadevall, on poden seure perquè hi ha bancs, i deixen el terra fet un fàstic (l'altre dia, passant, hi vaig comptar nou llaunes de begudes). Sé que el que dic mostra l'incivisme de certes persones, contra el qual és difícil de lluitar, però si hi hagués més policia municipal rondant i els cridés l'atenció -o, directament, els multés-, la situació canviaria.

També crec que podria millorar força la netedat de la ciutat si es tingués més cura en la recollida selectiva de deixalles. Fa feredat anar a llençar, per exemple, la matèria orgànica, i veure que el contenidor és ple d'ampolles de plàstic, o de vidre. Després d'haver explicat per activa i per passiva què va a cada contenidor, és profundament decebedor veure que molts en fan cas omís. Pel que fa al contenidor groc, al carrer Major n'hi ha un de petit on no cap ni una tercera part dels plàstics que s'hi llencen (cal tenir present que és una zona cèntrica plena de comerços), cosa que fa que al costat s'hi vegin sempre muntanyes de plàstics.

Cal tenir en compte, també, els cartrons: n'hi ha que es queden tranquils tirant-los al contenidor blau, però molts ho fan sense plegar les capses, algunes de les quals, molt grosses, ocupen gran part del contenidor i no deixen espai per a més cartrons.

Repeteixo que gairebé tot el que he dit és culpa de l'incivisme d'unes quantes persones, però penso que l'Ajuntament hauria d'escarrassar-se a pensar què pot fer per solucionar-ho, fent, per exemple, més campanyes de conscienciació, vigilant més i multant els incívics, etc.

Hi ha moltes més coses a dir, però m'allargaria massa.