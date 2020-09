Editorial

07.09.2020 | 21:05

La polèmica per la factura del subministrament de l'aigua també ha arribat a Terrassa. Més de 45 mil terrassencs s'han trobat amb la desagradable sorpresa d'un rebut de l'aigua molt per sobre del que acostumen a pagar. La raó argumentada per Taigua i el mateix Ajuntament (recordem que l'empresa subministradora és municipal) es refereix a un augment d'entre el 10 i el 15 per cent del consum durant el confinament i al fet que no es van fer les lectures reals, sinó estimades, per seguretat. Aquests augments han provocat en molts casos un salt del tram de consum i, per tant, un increment notable del pagament d'impostos.

L'Ajuntament haurà de fer un esforç informatiu molt important. En primer lloc, sobre com tractar aquest tipus de situacions. Dir als abonats que mirin si s'ha produït una fuita a les seves instal·lacions pot provocar una nova despesa si algú demana els serveis d'un llauner. Al marge d'aquesta qüestió, que pot ser anecdòtica, encara que no per a tothom, els ciutadans han de saber per què un eventual augment d'un 15 per cent del consum pot provocar arribar a multiplicar per cinc la seva factura de l'aigua. Hi ha proporcions que resulten difícils d'entendre, fins i tot estant justificades.

El cas que exposem a la nostra informació d'avui al respecte que afecta el senyor Francisco Hernández és paradigmàtic i necessita una revisió; a un senyor de més de 80 anys que no paga més de 50 euros al trimestre, li ha vingut un rebut de quasi 290 euros. Per molt que aquest abonat hagi consumit de més durant el confinament, és difícilment justificable un increment del rebut d'aquesta magnitud. Segurament aquest és un cas especialment cridaner, però segur que n'hi ha milers que necessiten una justificació.

És cert que Terrassa no és l'única ciutat a la qual s'ha donat aquest problema; la polèmica a Barcelona és important i s'ha elevat el to entre l'Ajuntament i Agbar, l'empresa subministradora amb la qual les relacions no són del tot fluides. Terrassa fa poc que té el servei absolutament assumit per l'empresa pública, val la pena la revisió de casos com el del Francisco i un esforç informatiu a part de la devolució proporcional que ja ha anunciat Taigua que farà.