Factures

07.09.2020 | 21:05

La polèmica per la factura del subministrament de l'aigua també ha arribat a Terrassa. Més de 45 mil terrassencs s'han trobat amb la desagradable sorpresa d'un rebut de l'aigua molt per sobre del que acostumen a pagar. La raó argumentada per Taigua i el mateix Ajuntament (recordem que l'empresa subministradora...