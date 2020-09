Pagar o no pagar pels rescats? Pagar o no pagar pels rescats?

Joan Roma Cunill

03.09.2020 | 21:39

L passat dia 15 d'agost a primera hora de la tarda, vaig col·laborar en un rescat, motivat per la immensa imprudència, per no dir estupidesa, d'un adult que va voler saltar des de dalt d'unes roques, a un gorg de la Riera Margançol, en el terme municipal de Borredà. Aquest és un salt de prop de 20 metres, d'una...