Editorial

03.09.2020 | 21:39

Novament un terrassenc ocuparà una cadira al govern de la Generalitat de Catalunya. A Miquel Sàmper el va precedir Oriol Badia al Govern de Jordi Pujol a mitjans dels anys 80 i, posteriorment, Josep Rull i Lluís Puig al gabinet de Carles Puigdemont. Sàmper arriba a la conselleria d'Interior després d'una carrera política desenvolupada essencialment a Terrassa, on es va presentar com a candidat de CiU a l'alcaldia l'any 2015 i com a número dos de Lluís Puig l'any 2019. Home amb grans habilitats socials, prestigiós professional, sempre ben situat als àmbits en què s'ha mogut, també ha estat molt ben connectat amb la cúpula de Convergència primer i de Junts per Catalunya després. De fet, l'any passat, amb la crisi de les protestes per la sentència del procés, ja va estar a punt de ser conseller d'Interior en substitució de Miquel Buch, que va veure molt tensionada la seva relació amb Joaquim Torra. L'actuació dels Mossos d'Esquadra a aquelles protestes va distanciar irremeiablement la relació entre el President i l'aleshores conseller d'Interior.

Sàmper posa fi a la seva etapa municipalista i arriba a la gran política catalana en un moment complex, si és que en els darrers anys hi ha hagut algun moment simple. Tots els comentaris parlen d'un pas fugaç de Sàmper pel Govern de la Generalitat. S'haurà de veure. És cert que la presumible inhabilitació del President Torra obre la porta a unes eleccions autonòmiques que segons totes les previsions les situen una vegada que es cobreixin els terminis establerts. I és també veritat que als comicis s'han de mesurar novament les forces dels dos grans partits independentistes catalans, però sembla molt difícil que un dels dos pugui aconseguir una majoria que li permeti governar en solitari i el nomenament de Sàmper no s'ha fet a l'esquena de Carles Puigdemont, ni de bon tros.

De tota manera, segurament, això serà el de menys en aquests moments. La política és sempre canviant i en moments d'excepció com els que vivim, molt més encara. Miquel Sàmper és conseller d'Interior i seria un error assumir el càrrec amb vocació d'interinatge. La seva conselleria no és cap regal; Interior és, possiblement, el departament "trituraconsellers" per excel·lència. Sàmper està des d'ahir davant un repte important, però mai els ha defugit. Només podem desitjar-li sort i bona feina.