Agafar l'autobús en temps de Covid-19 La saba d'una societat lliure

Maria del Carme Pons Villanueva

03.09.2020 | 21:39

M'agradaria adreçar-me a vostè per poder expressar la meva disconformitat amb algunes mesures davant l'actual situació de pandèmia per la COVID19 que, al meu entendre, són del tot inapropiades o, si més no, incongruents. I em refereixo a les mesures que s'han adoptat per fer ús d'un servei...