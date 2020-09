Edatisme: discriminació per edat

Sofia Gallego * L'autora és psicòloga i pedagoga / Àmbit Maria Corral

02.09.2020 | 21:30

ER esment dels últims mesos viscuts gairebé és una referència obligada. Ha estat una experiència difícil i dolorosa per a tothom. Molt especialment per als qui han patit la malaltia amb més o menys intensitat, sense deixar de banda les pèrdues insubstituïbles que s'han produït. Hi...