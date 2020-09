Data trista Data trista

Data trista

Josep Ballbè i Urrit

01.09.2020 | 21:04

OMMEMORAR el 75è. aniversari de la fi de la segona guerra mundial no em sedueix gens ni mica. A la recerca de temes per aquest espai, però, és evident que no em perdonaria obviar els fets parlant d´un altre tema. La humanitat mai no hauria d'haver passat per aquest tràngol ni per la barrabassada de sengles bombes...