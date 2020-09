Editorial

01.09.2020 | 21:04

Comença el curs i tornem aquesta setmana a la normalitat o al que queda d'ella. Les empreses intenten recuperar el seu ritme en un moment en el qual la situació econòmica no deixa massa lloc a l'esperança tot i les optimistes previsions de la ministra Calviño o del vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos. Estem davant una tardor que serà especialment complicada. El problema, segurament no estarà a les grans empreses, que tenen muscle suficient per suportar la sortida de la crisi, sinó als milers i milers d'empreses i autònoms, sense oxigen suficient per recuperar el nivell d'activitat que precisen per garantir el seu normal funcionament. Segurament estem només davant una qüestió de temps, el necessari perquè la crisi del coronavirus permeti arribar de veritat a una nova normalitat que permeti el flux de l'economia.

Sí, és cert que Pedro Sánchez va tornar d'Europa amb la promesa d'una importantíssima ajuda, però els diners començaran a arribar l'any vinent, s'ha de veure com s'administra i moltes empreses no tindran temps d'arribar a gaudir del "manà" europeu. El que continuen necessitant les empreses són ajudes directes en forma de subvencions per mantenir les seves activitats, com han fet alguns països europeus (els que s'ho poden permetre) o a través dels ERTO, que tot i la trist i fins i tot intolerable gestió que està fent l'Estat, s'ha convertit en una eina, l'única, de suport d'empreses i treballadors per evitar el que hagués estat un autèntic caos econòmic.

Ara s'està negociant la pròrroga dels ERTO i les condicions en què es mantindran, però cada vegada l'Estat està endurint més la norma i exigint més sacrificis tant a empreses com a treballadors. El Sepe, per començar, ja va ordenar sense previ avís un canvi de criteri i des del mes d'agost paga a mes vençut, per la qual cosa, els treballadors acollits als expedients de regulació temporal no cobren les seves prestacions des de juny. Al marge d'aquesta qüestió, de la qual no se n'ha parlat gaire, tot i que ha condemnat a la pobresa durant el mes d'agost a milers de famílies, que no saben quan percebran les prestacions pendents, ara s'està analitzant, primer, si es prorroguen els ERTO, si els treballadors consumiran atur en cas de perllongació dels expedients i si cobraran només el 50 per cent de la base reguladora (ara cobraven el 70). El Govern de Pedro Sánchez està obligat a garantir amb l'esforç que calgui la pervivència de les empreses mentre no s'arribi a una normalitat real i si la via són els ERTO, els ha de mantenir.