josep ballbè i urrit

31.08.2020 | 20:51

A ens hem cruspit vuit mesos d'aquest any tan dolent. Gairebé diria que per oblidar. És ací que em ve a la memòria la carabassa. Un producte agrícola complicat a l'hora de fer-ne la collita. Si més no per allò que no es veu el seu estat de maduració. Que ho diguin als pagesos! Avui encetem...