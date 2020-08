Interrogants

28.08.2020 | 21:00

Si hi ha hagut i hi està havent un debat obert entorn la Covid-19, més enllà de mascaretes, rastrejadors i confinaments, és la nova normalitat que s'ha d'implantar a l'escola. L'inici del nou curs està ple d'incerteses i dubtes que segurament no es resoldran fins que es donin les circumstàncies sobre la...