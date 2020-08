Norma Norma

Norma

21.08.2020 | 20:03

LA pandèmia està deixant al descobert que no estàvem preparats per a una situació com la que ha esdevingut ni des d'un punt de vista sanitari, ni econòmicament ni tampoc normativament. El fet de no estar preparats és justificable, ja que ningú hagués pensat mai, tot i els vaticinis d'alguns...