Descredit

07.08.2020 | 19:11

Els jutges de Bèlgica van resoldre ahir denegar l'extradició de l'exconseller terrassenc de Cultura, Lluís Puig, perquè consideren que el tribunal que va demanar l'ordre internacional de detenció no és competent. Els mitjans de comunicació estem molt centrats, com no podia ser d'una altra manera,...