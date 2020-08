Ètica pràctica Ètica pràctica

josep ballbè i urrit

05.08.2020 | 20:06

Al mig de l'embolat de la COVID19, em faig creus de la poca ètica que palesen bona part dels nostres dirigents. Prenc com a referència el principat i estic esparverat. Estem damunt d'un filferro prim on ens fan ballar-la. Ordint una política flonja d'equilibris que no garanteix ben bé res, ens treuen de polleguera. La...