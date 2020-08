Molest, molt molest

Pere Huguet

03.08.2020 | 19:57

Responent a la glosa autobombo -vaja moment ha escollit per fer-ho en plena tragèdia epidèmica i tristor econòmica- publicada el divendres 31 de juliol pel regidor tan conegut per les seves extemporànies actuacions detallades puntualment per aquest Diari, passo a comentar el següent. Per cert i sense que vingui a...