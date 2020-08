El que Iglesias no pot eludir

Jesús Domingo



04.08.2020

La Justícia té els seus temps i segueix els seus procediments, però hi ha una responsabilitat política que Iglesias, el Vicepresident Segon del Govern, no pot eludir. La mateixa exigència que el líder de Podemos ha enarborat davant dels seus adversaris en assumptes de menor calat, l'obliga ara a comparèixer i donar explicacions veraces, com li reclama l'oposició. La neteja que suposadament venia a implantar la seva formació estatge s'ha tornat en opacitat i sospita de foscos manejos propis de les clavegueres que sempre ha denuncia.