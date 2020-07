Sentir-se sol o estar sol

sofia gallego * L'autora és psicòloga i pedagoga

27.07.2020 | 19:33

I ha circumstàncies socials com les actuals que aboquem a la reflexió encara que no es vulgui. El contingut de la reflexió varia segons l'estat d'ànim de cadascú i els ímputs que arriben de l'exterior. Malgrat tot, hi ha qüestions que sempre hi són presents, com ara pensar en la soledat: veure...