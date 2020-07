Reimpulsem Terrassa, republicanament

Xènia Albà Cantero / Isaac Albert i Agut

27.07.2020 | 19:33

A poc més d'un any que Esquerra Republicana vam entomar el repte de governar la ciutat. Veníem de quatre anys fent una oposició republicana, responsable i constructiva, i teníem el convenciment que la ciutat necessitava deixar enrere els 40 anys d'un PSC que havia abandonat feia temps el lideratge que la ciutat requeria.

Aquest any, des del govern de la ciutat i des del carrer, hem treballat de valent per retornar a la ciutat la il·lusió i l'impuls que necessitava i que sabíem que es mereixia. Un repte que s'ha hagut d'adaptar de forma inesperada a les conseqüències produïdes per una crisi que no només és sanitària, sinó també econòmica, social i, sobretot, humanitària. Perquè, malauradament, el coronavirus hi entén, de classes socials, hi entén, de gènere, de racialització i també d'edats.

Els darrers mesos hem treballat de forma decidida per fer front a aquesta crisi, posant el focus en l'atenció a les persones, a les necessitats socials i a l'impacte en el teixit productiu, associatiu i empresarial per donar una resposta de ciutat a la crisi. Una crisi que ha fet visible el que a vegades era invisible, fent emergir davant dels ulls de tothom unes desigualtats que ja travessaven la ciutat i que el coronavirus no ha fet més que agreujar-les. Ara és el moment de canviar-ho. La Covid-19 ens ha mostrat les nostres febleses com a societat i també com a ciutat, però tenim recursos, ganes i energia per revertir-les, per millorar les vides dels nostres veïns i veïnes i construir una ciutat on tothom tingui cabuda. Una tasca amb la qual ja estàvem treballant i que ara tenim l'oportunitat de fer plegats, col·laborant i cooperant. Republicanament.

Des d'Esquerra Republicana tenim la convicció que aquest canvi l'hem de fer conjuntament: el govern, l'oposició i la ciutadania. Sense aquesta suma és impossible fer un canvi on tothom tingui cabuda i representació. Des del govern hem impulsat primer un pla de xoc, per poder pal·liar els efectes immediats de la crisi fins a finals d'any, però després ens cal una mirada que vagi més enllà, que marqui nous horitzons per a Terrassa i que provoqui el canvi necessari per pal·liar els efectes més a llarg termini i, en definitiva, canviar la ciutat per fer-la més justa i resilient davant de noves situacions.

Necessitem activar la ciutat per poder donar resposta a les necessitats del present i construir el futur de la ciutat. En moments com l'actual, necessitem més que mai una actitud constructiva i cap picabaralla política aportarà solucions, vingui d'on vingui.

Nosaltres hem vingut aquí a treballar, a treballar i a treballar; a donar solucions a les persones, per demostrar que som fiables i que farem el canvi que vam prometre a principis de mandat, ara més necessari que mai. Aquesta és la nostra manera de ser i de fer, republicanament.

Un canvi cap a un nou model de ciutat, una ciutat resilient i amb capacitat d'adaptar-se als canvis que s'esdevindran. Una ciutat més ordenada, saludable, còmoda, compacta i més verda. Una ciutat on es posin les persones al centre de totes les polítiques públiques i al llarg de tots els seus cicles de la vida. Una ciutat educadora al llarg i ample de la vida. Una ciutat que impulsi un desenvolupament més responsable, més arrelat al territori i que ens ajudi a transformar l'entorn. Una ciutat basada en una economia transformadora, des d'allò local i social. Apostar per un nou model econòmic, que sigui compatible amb les persones, amb la vida i amb el planeta.

Aquests dies, on molta gent podria estar pensant en les vacances, la preocupació dels que es mantenen en un ERTO que no saben com conclourà, de les famílies que pensen com serà el pròxim curs escolar o del negoci que no sap fins quan aguantarà€ ens obliga a no defallir. Republicanament, que no vol dir altra cosa que estar unes persones al costat de les altres, amb el convenciment que es pot construir una ciutat i societat millors davant l'adversitat treballant sota els principis de la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la sororitat perquè ningú no es quedi enrere.

La ciutat encara l'agost amb un pla de xoc estructurat i ambiciós per respondre a les necessitats que han sorgit i sorgiran, però la Covid-19 ens depara nous capítols i no podem defallir. Agafem aquesta crisi com una oportunitat i un repte per millorar Terrassa. Creiem en aquesta ciutat, en el seu talent i en la feina per fer-ho possible. Ara és el moment de reimpulsar conjuntament Terrassa.

* Els autors són portaveu del grup municipal d'ERC-MES i presidenta d'ERC Terrassa