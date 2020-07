Una manera especial de viure Una manera especial de viure

Una manera especial de viure

xavier marcet

24.07.2020 | 20:11

ORNAR A VIATJAR. Després de quatre mesos torno a viatjar. Curiosament el darrer viatge havia estat a Bilbao i el primer vol després del confinament també. És una sensació rara. Per començar, no sabia sortir del pàrquing de l'aeroport perquè han creat itineraris diferents per als viatgers. Al...