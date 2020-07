Un partido visagra no claudica Seguimos cambiando

Jesús D Mez Madrid Lluís Vinuesa Serrate

22.07.2020 | 21:35

Un partido bisagra no claudica para entrar en un gobierno, sino que impone parte de sus ideas a la formación minoritaria que necesita de sus escaños para gobernar. Esa carencia ideológica y el posibilismo son las rémoras y el peso muerto de los que no se pudo deshacer Rivera y de los que no puede librarse Arrimadas....