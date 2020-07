Cap comentari, sense paraules Cap comentari, sense paraules

Joan Carles Folia Torres

22.07.2020 | 08:45

Moltes vegades em fan la pregunta de com hem d'actuar per aconseguir tenir una vida plena, per gaudir d'ella més enllà de les tribulacions que tots, d'una manera o altra, passem en el nostre cicle vital. Jo sempre convido a la gent a que facin un exercici d'auto empatia i es traslladin a cinc minuts abans del moment de la seva mort...