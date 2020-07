Editorial

22.07.2020 | 08:39

El sindicat SPL-CME Policia Terrassa ha decidit posar en coneixement de la fiscalia els fets relacionats amb dues multes que van desaparèixer del conducte de tramitació individual. Els fets es van produir en plena crisi sanitària, van provocar la intervenció de l'alcalde i se l'acusa des del sindicat policial i també des dels partits de l'oposició d'interferir en el procediment administratiu municipal. Els fets són de complicada anàlisi. Des d'un punt de vista polític resulten extremadament llaminers en donar-se tota una sèrie d'indicis amb els quals és fàcil arribar a la conclusió que s'ha produït una irregularitat en la gestió de les multes: es produeix una polèmica a les xarxes per unes multes a uns veïns de Can Roca; l'alcalde intervé i diu que s'ho mirarà; el regidor pregunta a la policia; les multes desapareixen del conducte administratiu i fins i tot de la relació informàtica i quan el sindicat ho denuncia, apareixen a sobre de la taula d'un sotsinspector que en aquell moment era el màxim responsable policial per la baixa laboral de l'intendent major. El primer que fa, tant els sindicats policials, com els partits de l'oposició és que tot pot ser el que sembla.

És per això que el caso, com ja hem dit en altres ocasions, té dos recorreguts. En primer lloc, el polític, que pràcticament ha arribat a la seva fi amb la dura comissió de transparència, que es va convertir en una comissió d'investigació. Els partits de l'oposició han vist una clara ocasió de desgastar la imatge de l'alcalde, Jordi Ballart, i, fins i tot, intentar desestabilitzar la relació dels socis de govern, posant en dubte les formes de fer política de Tot per Terrassa i en especial del seu líder. La polèmica s'ha allargat durant tota la pandèmia, degut, segurament, a una mala gestió de l'equip de govern, i el que sí que ha aconseguit l'oposició ha estat generar el soroll suficient per a difuminar el que ha estat una bona gestió de la crisi sanitària a la ciutat.

Des d'un punt de vista judicial, la fiscalia té ara la paraula. No sabem si iniciarà actuacions o si arribarà a demanar informació sobre els fets a l'Ajuntament. Els partits de l'oposició no han intervingut directament en aquesta via, ja els hi està bé que ho faci el sindicat, perquè no se'ls hi pugui acusar, com reconeixen, de judicialitzar la política municipal. La qüestió està en el fet que la via judicial podria no tenir el recorregut que es podria pensar, ja que les multes es van recuperar i es van tramitar legalment. El que no se sabrà mai és que hagués passat amb les dues multes si la denúncia dels sindicats es produeix passat un temps.