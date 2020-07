Editorial

21.07.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha decidit actuar en previsió d'un rebrot a la ciutat del que difícilment ens en lliurarem si continuen les xifres que s'estan donant a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'equip de govern ha decidit recuperar algunes de les iniciatives que va prendre a la primera gran crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia. Controlar la gent gran, desinfectar espais públics, limitar actes públics i institucionals, reforçar el repartiment gratuït de mascaretes, etcètera. Es tracta de decisions que van donar un bon resultat a la primera crisi, perquè l'Ajuntament es va mostrar proper, reactiu i empàtic. El problema és que les mesures de l'Ajuntament no són suficients, perquè qui té competències per controlar l'evolució de la pandèmia és la Generalitat i perquè només es tracta de mesures pal·liatives i mínimament preventives.

Ens trobem davant d'una situació en la qual es necessiten tres grans potes sobre les quals construir un pla efectiu contra el coronavirus. Una és la de la investigació, una altra és la gestió de control, prevenció i assistència i la tercera és la de la responsabilitat personal de la ciutadania. Segurament no tenim cap pota sòlida que pugui donar cobertura a un pla eficaç. Sobre la investigació no cal que hi aprofundim. En relació amb la gestió comunitària, ens trobem un govern enfrontat i segurament insegur que s'ha trobat amb un rebrot de la pandèmia molt abans del que havia previst i les xifres de contagi tant a Lleida com a Barcelona l'han agafat amb el peu canviat.

La inseguretat del govern genera inseguretat en la ciutadania. No és possible que un responsable dimiteixi i no s'anomeni substitut durant setmanes. Que es produeixin dimissions de persones de rellevància a l'arquitectura tècnica de seguiment i control de la pandèmia i no hi hagi reaccions immediates. Estem encara en plena pandèmia tot i que segurament hem pensat en algun moment que la calor acabaria amb la Covid-19, almenys fins a la tardor, el virus continua entre nosaltres.

Respecte a la responsabilitat personal de la ciutadania només podem pensar que som molts i que, entre tants, hi ha qui és més responsable i qui ho és menys. El problema és que una pandèmia no només atrapa l'irresponsable, sinó que aquest fa partícip de la seva inconsciència els altres.

A Terrassa no podem parlar encara de rebrot pròpiament dit, però el nombre de contagis va en augment i se sap de casos que no estan sent monitoritzats per rastrejadors. L'Ajuntament ha ofert a la Generalitat la formació d'un grup a la ciutat que faci seguiment i control de contagis. Esperem que signin l'acord i esperem que no sigui massa tard.