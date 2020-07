Dieta inevitable Dieta inevitable

Joan Roma i Cunill

16.07.2020 | 21:13

OT apunta a eleccions immediates, de cara setembre , o principis d'octubre. La roda ja no dona més voltes perquè la guerra interna, en el Consell Executiu, fa impossible prendre decisions, i la batalla entre PDEcat, Junts x Cat, la Crida, el Consell per la República, i altres artilugis obliga a no donar temps, per a...