Editorial

15.07.2020 | 21:46

Ahir parlàvem dels rastrejadors i de la polèmica suscitada sobre si són suficients els que ha activat la Generalitat o bé, com sosté especialment l'alcaldessa de Barcelona, la xifra és del tot insuficient i si són la millor o una bona eina per tallar les línies de contagi. Sembla que la Generalitat ha reconegut que hi ha alguns problemes amb els rastrejadors i les aplicacions informàtiques que s'utilitzen per fer el control i seguiment dels brots. El reconeixement, tot i que honest, no ens tranquil·litza, com tampoc ens tranquil·litza l'augment, sembla que poc controlat, dels brots i nombre de positius que es comencen a donar a Catalunya i, per descomptat, de les veus que parlen ja d'un possible nou confinament.

Haurem de veure quines són les decisions que prenen les autoritats sanitàries catalanes i també les espanyoles, perquè s'han de valorar molt bé els efectes d'una nova paralització de l'economia. La capacitat de resistència del sistema no és infinita, com no ho és la d'endeutament d'empreses, particulars ni del mateix Estat. Encara no sabem quin serà el paper d'Europa en la recuperació econòmica dels països més afectats per la pandèmia i ja comencem a témer un altre confinament de conseqüències segur que catastròfiques.

De fet, l'alcaldessa de Barcelona parlava de descartar un confinament generalitzat i buscar alternatives eficients i segurament sectoritzades, com s'han proposat als barris més afectats de l'Hospitalet. Tenim davant nostre un dilema important. D'una banda, una alta contaminació de la població s'hauria de combatre amb un confinament estricte. El resultat, tot i les crítiques, ha estat bo des d'un punt de vista sanitari, perquè s'ha aconseguit frenar la progressió de contagis. El preu ha estat, no obstant això, realment elevat i les garanties que no es torni a produir una situació similar estem veient que no són massa elevades. És per això pel que els detractors del nou confinament reclamen cercar noves mesures més imaginatives i menys lesives per a l'economia.

Hem vist que ni la calor ni la responsabilitat personal, tot i que existeix una àmplia conscienciació entre la ciutadania, no són elements suficients per frenar l'expansió del virus entre la població. Ahir teníem un exemple a Matadepera. Cinc persones van donar positiu i van estar presents en dues festes, contagiades abans de la seva assistència. Les possibilitats de transmissió eren elevades i pel que sembla no s'han produït contagis. A Terrassa també s'estan fent seguiments. Un gran nombre dels petits brots corresponen a reunions familiars i d'amics. Per prudència les hauríem de limitar i continuar molt alerta.