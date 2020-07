Tecnologia digital i aliança de talents Tecnologia digital i aliança de talents

Tecnologia digital i aliança de talents

Jordi Balcells Gene

14.07.2020 | 21:33

RA estem atrapats per la greu crisi que ha desencadenat la pandèmia que ens ha atacat. És duríssim, paguem un preu alt, però hem de seguir caminant. I hem de caminar amb esperança i fortalesa mental. Per això us convido a fer, plegats, una ullada a alguns factors de canvi que sembla marcaran els propers...