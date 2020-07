800 800

800

josep ballbè i urrit

13.07.2020 | 20:54

N número ben màgic! Coincideix, avui, amb el nombre de columnes que porto en aquest mitjà. Vaig estrenar-me un llunyà 28 de març de 2017. Ha plogut molt d'aleshores ençà. Cada dia, de dimarts a dissabte, he acompanyat els lectors. Mai no he faltat a la cita. Bé, llevat dels dies de lleure...