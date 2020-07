Editorial

09.07.2020 | 21:01

Si volem, es pot considerar que estem davant una situació anecdòtica i segurament algú podrà pensar que no n'hi ha per tant, però de vegades hem de deixar de ser conformistes i, almenys, exposar els nostres dubtes. No entenem, i molt menys ho entenen ells, per què els joves estudiants de l'Institut de Can Jofresa han hagut d'anar a fer les proves de selectivitat a la Universitat Autònoma si a Terrassa s'han adaptat espais a Terrassa. No s'entén que els alumnes de Terrassa hagin d'anar a Bellaterra i els de La Farga s'examinin a Terrassa.

És que, a més, els responsables del centre van haver d'organitzar el desplaçament contra rellotge perquè confiaven que, com tots o la majoria d'alumnes terrassencs que s'hi havien d'examinar de les PAU, ho farien als espais habilitats a la ciutat i es van assabentar un parell de dies abans.

Sense més ànim que la racionalitat, no s'entén que els alumnes de Vacarisses, que s'han de traslladar forçosament, hagin de venir a Terrassa i els de Can Jofresa, insistim, no. Sí que és cert, en un moment com el que vivim, que un grapat de joves hagin de desplaçar-se a fer un examen a Bellaterra pot semblar superficial, però si és més fàcil, més còmode i més barat que ho facin a Terrassa, el fet, mereix una explicació? Sense més ànim que la coherència, si el dispositiu descentralitzador de les PAU respon a una mesura preventiva per evitar desplaçaments per evitar eventuals contagis de Covid-19, té sentit que els joves de Can Jofresa hagin d'anar a Bellaterra?

Responsabilitat

No és tan difícil. El primer dia de l'obligatorietat de la mascareta a qualsevol espai no va significar, en general, cap problema. Només es tracta d'una qüestió de responsabilitat. Ara tots tenim mascareta, tots coneixem les conseqüències de la Covid-19, sabem que som capaços de portar-ne, quin problema hi ha? On és el debat? Si vam ser capaços de deixar de fumar als restaurants, tindrem un problema per portar mascaretes que ens protegeixen?