Editorial

08.07.2020 | 22:16

La Comissió de Transparència celebrada ahir amb el tema de les multes extraviades va posar en evidència diverses qüestions, cada una d'elles d'una certa rellevància o almenys la que cadascú li pugui voler donar (segur que algú no les considera importants). La primera és que l'equip de govern es va imposar la transparència com una de les principals senyes d'identitat de la seva política de canvi i no és del tot cert. L'assumpte de les "multes extraviades" demostra que l'equip de Jordi Ballart és només una mica transparent quan la situació no li resulta còmoda i vesteix d'informació el que és ironia propera al sarcasme. És cert que l'oposició ha convertit la Comissió de Transparència en una comissió d'investigació (paperot, per cert, d'Esquerra reflexionant sobre la convocatòria), perquè ni l'equip de govern va gestionar bé el tema de les multes ni de bon tros les explicacions que havia de donar pels fets. De vegades, les majories absolutes proporcionen falses sensacions d'infal·libilitat que impedeixen valorar l'abast d'algunes decisions. L'equip de govern ha servit en safata de plata un espectacle que malmet, i molt, la seva imatge, al marge de si això tindrà o no un cost polític, que ens atreviríem a dir que difícilment el tindrà.

Una altra conclusió és que, com diuen els partits de l'oposició, el recorregut polític de l'assumpte de les multes s'ha esgotat i han de prendre decisions. El debat s'ha acabat i ara l'oposició ha de pensar si l'assumpte ha de tenir recorregut judicial (no serà fàcil encabir els fets en un tipus delictiu). Els sindicats policials ho estan estudiant. A la comissió d'ahir només va faltar el testimoni de la persona que comandava la Policia Municipal en aquell moment, que havia d'explicar per què es van separar les dues multes de les altres 2.298, si algú li ho va ordenar i, en cas afirmatiu, qui i amb quins arguments.

L'altra conclusió és que, independentment del recorregut judicial que es pugui donar, és evident que s'ha produït o ha estat a punt de produir-se una ingerència política o, millor, dels polítics, en un procediment administratiu i aquesta és una qüestió que, com dèiem, té la importància que cadascú li vulgui donar. Per a nosaltres és d'una gravetat extraordinària que no es pot tancar en fals i així ho hem de plantejar. Què hagués passat amb les multes si els agents no se n'adonen i els sindicats no ho denuncien?