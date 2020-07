PCR PCR

PCR

josep ballbè i urrit

07.07.2020 | 21:30

O negaré que he passat dies intranquils. Fins i tot amb por. En poques setmanes, se n´han anat moltes persones properes i estimades. Els estralls de la COVID19 i algunes altres patologies que res no hi tenen a veure han fet estralls. És en aquest punt que se m´acut la reflexió d´avui. En el benentès...