El deure d'estar ben informat El deure d'estar ben informat

El deure d'estar ben informat

Salvador Cardús Ros

03.07.2020 | 21:07

O es pot ser bon ciutadà -en el sentit d'exercir-ne- si no s'està ben informat. Aquesta és una premissa elemental per a la qual, tot i que existeixen referències clàssiques en el pensament sociològic, no calen gaire justificacions. I això, tant si ens referim a les qüestions més...