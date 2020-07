Editorial

01.07.2020 | 20:55

El conseller Bargalló ha fet públiques les mesures que s'imposaran a la tornada a les classes del curs 2020-21. La mesura més important és que no hi ha mesures. Res de reducció de ràtios, res de mascaretes (el conseller ja ho va avançar fa setmanes), res de segregació d'espais, res de grans excepcionalitats. Això sí, els grups seran estancs i no es barrejaran i seran els mateixos centres escolars els que dissenyaran els seus propis plans amb les directrius que el departament ha marcat.

Així, el curs començarà el 14 de setembre; els alumnes faran classe presencial a l'escola cada dia; es crearan, com ja hem dit, grups estables de convivència; no caldrà usar mascareta; no caldrà mantenir distància de seguretat; no hi haurà una ràtio màxima, i hi haurà una redistribució d'espais a escoles i instituts, cosa que no acaba d'entendre's si no hi ha ràtios màximes.

Es vol dotar en definitiva de la normalitat més gran la tornada a classe en un moment d'excepcionalitat i es reforçaran els equips docents i també administratius amb un important nombre de contractacions. El conseller va dir que serien 5.000, però el president de la Generalitat, poc després, va corregir el conseller i va parlar de 10.000. La diferència és realment important i és probable que tingui a veure amb les declaracions que va fer un representant de les escoles concertades que va dir que, amb més de 3.500 centres escolars que hi ha a Catalunya, es contractarà poc més d'un professional per escola. Si a això afegim que moltes de les contractacions han de ser de personal d'educació especial i també administratiu, els docents seran encara molts menys. No sabem encara com arribarem al mes de setembre, si l'aparent normalitat que vivim ara es mantindrà durant les setmanes vinents, i com gestionaran els centres i les mateixes famílies la tornada a classe. Segur que no és fàcil. Sindicats i docents esperen mesures concretes i planificació precisa. Segurament això no ho pot fer el departament d'Ensenyament, però és cert que com menys decisions es deixin a la interpretació serà millor per a tots. El gran actiu que tenen tant el departament com els centres són els professionals que una vegada més han demostrat durant el confinament el grau de compromís, i segur que, passi el que passi, el seguiran demostrant. No estaria de més pensar en ells una mica.