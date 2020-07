Trons de juliol... Trons de juliol...

josep ballbè i urrit

30.06.2020 | 21:36

REUEN el dol". No trobo millor adagi per a encetar el mes, després del sobtat tràngol de la COVID19. Temps hi haurà per a recuperar el caliu anterior. Mitjançant el refrany de l´encapçalament, pretenc transmetre un hàlit d´esperança, empenta i positivisme a tothom. Tibant, de bell...