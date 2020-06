Reconducció

Editorial

29.06.2020 | 22:02

La crisi política terrassenca ha afectat directament la posada en marxa del Pacte de Ciutat per la recuperació econòmica després de la pandèmia del coronavirus. Els partits de l'oposició es van negar a continuar assistint a les sessions de treball que havien d'impulsar un Pacte de Ciutat en què han de participar els actors econòmics, socials i culturals de Terrassa. El fons de la polèmica és prou conegut i en essència l'hem de circumscriure a una relació irreconciliable entre el partit de l'alcalde, Jordi Ballart, Tot per Terrassa, i el Partit dels Socialistes de Catalunya, que ha arrossegat els partits de l'oposició. Així, tant PSC com Junts per Terrassa com Ciudadanos han considerat poc adequat arribar a acords amb el govern de la ciutat quan se senten menystinguts i fins i tot maltractats amb algunes actituds tant de l'alcalde com d'altres components de l'equip de govern.

L'alcalde Ballart ha donat un cop de timó a la situació i va proposar ahir a tots els partits amb representació municipal aprovar al ple de juliol un pla de xoc anticrisi que seria una continuació del pla d'emergència que es va activar amb el decret de l'estat d'alarma. Es tracta d'una sèrie de mesures per ajudar la ciutadania en un moment de màxima necessitat. La pertinència del pla només l'hem de calibrar tenint en compte que, en aquests moments, el Rebost, el centre que coordina Creu Roja i que reparteix aliments entre les persones que en necessiten, atén un 40 per cent més de gent de l'habitual. Les previsions per a després de l'estiu no són gens optimistes. Els partits de l'oposició, per tant, no es poden negar a consensuar un pla de xoc com el que proposa l'alcalde, que encara no està definit, ja que hi ha variables que condicionen algunes decisions, com la flexibilització de la regla de la despesa i les aportacions governamentals que es puguin rebre. En qualsevol cas, el Pla de Ciutat deixa de ser el que inicialment es va plantejar i es converteix en un pla estratègic pròpiament dit de més llarg recorregut el debat del qual s'allargarà fins a l'any 2021. Segurament és una bona decisió per part de tots, tant de l'equip de govern, que recondueix la situació amb el pla de xoc, com dels partits de l'oposició, que no es poden posar d'esquena a les necessitats de la ciutat. El debat polític que es planteja amb el Pla de Ciutat és molt interessant, però segurament no és ara el millor moment.