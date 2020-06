Editorial

26.06.2020 | 22:20

El Partit dels Socialistes de Catalunya va emetre ahir una nota de premsa d'una duresa inèdita a la política terrassenca. El document evidencia que la relació entre el PSC i Tot per Terrassa és del tot irreconciliable i fins i tot va més enllà. "Mentre Ballart sigui alcalde, serà impossible arribar a cap acord, degut que el seu tarannà no ho permet." Diu que la situació política és insostenible i vol elevar la "crisi política" al Pacte de Ciutat. Aquestes idees resumeixen segurament la nota de premsa i ens acosten a l'estructura interna del que realment vol dir. Sembla que va arribant el moment de posar les cartes sobre la taula i la nota s'ha d'entendre com una advertència que tindrem un mandat molt més mogut del que es podia presumir i una primera invitació velada a Esquerra Republicana a trencar el pacte de govern amb Jordi Ballart. Ni més ni menys.

No sabem si hi haurà hagut proposta, com ja se li va fer a Isaac Albert després de les eleccions de l'any passat en un hotel de Barcelona. En aquell moment, Esquerra estava lògicament pel canvi i no va acceptar l'oferiment. No s'hagués entès un pacte amb el PSC ni tenint l'alcaldia, tal com se li oferia, quan existia la possibilitat d'acabar amb quaranta anys dels socialistes al govern de la ciutat.

Dèiem ahir que Esquerra Republicana no està còmoda amb l'enrenou que generen algunes decisions de l'alcalde Ballart, però altra cosa serà convèncer els republicans de trencar amb Tot per Terrassa. No és l'estil, però fa una setmana advertíem que l'assumpte de les multes pot tenir recorregut des del moment que van intervenir els sindicats policials i que s'ha complicat amb la famosa carta dels insults homòfobs que ara resulta que estava en possessió d'un regidor dues setmanes abans de la seva publicació i que va compartir amb el seu entorn polític immediat. Costa pensar que, si això és cert (no s'ha desmentit), no arribés a l'alcaldia el coneixement de l'existència de la carta abans de la seva publicació. La gestió de l'assumpte és tan maldestra que convida PSC i la resta de partits de l'oposició a forçar la màquina per generar una imatge de desgovern. L'oposició ha detectat malestar entre entitats i institucions de la ciutat i això i la ineficàcia en la gestió de la crisi (ara ja en podem parlar obertament) els permet debilitar l'equip de govern. Tornem a cridar l'atenció sobre l'assumpte de les multes perdudes, que pot ser un factor determinant en la presa de decisions en un futur immediat.