Aporofòbia i racisme

josep ballbè i urrit

26.06.2020 | 22:20

L primer terme ve referit a la por i rebuig a la pobresa. A la gent que la pateix. És l'aversió/hostilitat envers barriades menys benestants que les nostres. Sovint amb col·lectius prou desemparats i de pocs recursos. Tot fent un repàs ràpid per la nostra vila, no cal donar noms. Els tenim in mente. Al conjunt...