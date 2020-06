Editorial

25.06.2020 | 21:57

Ahir vam saber coses a la junta de portaveus, algunes d'importants, altres no tant, però que val la pena saber. En primer lloc, el PSC va desmentir no només que insultés greument l'alcalde a la ja famosa reunió amb els veïns de Can Roca, sinó també que impulsessin una campanya de desprestigi contra l'equip de govern que incloïa penjada de pancartes. A canvi d'aquest desmentiment, Isaac Albert, tinent d'alcalde, líder d'Esquerra Republicana va dir a la junta de portaveus que no creu que Alfredo Vega i Marc Armengol proferissin cap insult homòfob contra l'alcalde, Jordi Ballart.

La revelació d'Isaac Albert té la seva importància, especialment perquè per primera vegada d'ençà que va començar aquesta trista i desagradable polèmica, el soci de govern ha deixat d'estar de perfil i s'ha posicionat públicament. Albert ha dit el que molts pensen sobre el tema dels insults homòfobs contra l'alcalde, que l'acusació no té credibilitat. A Esquerra no estan còmodes amb aquesta situació, ni amb altres episodis que s'han donat durant el primer any de mandat i que se circumscriuen a una relació insana entre Tot per Terrassa i PSC, lluny del que en aquests moments vol Esquerra, que és governar i rendibilitzar la seva acció de govern. El soroll perjudica ERC; un partit que sempre busca marcar perfil i que, com ha dit el seu líder cada vegada que té ocasió, "no és crossa de ningú". Si un govern se significa per qualsevol situació que no sigui la de la pura gestió, al marge de qualsevol divergència política, sempre sortirà perjudicat, perquè a la imatge que projecta el govern no hi ha diferències de partit. A Esquerra no els hi agrada ser els apagafocs de Ballart i per això no estan còmodes.

D'altra banda, també hem sabut que l'alcalde va frenar la denúncia que sobre els insults homòfobs va fer a l'observatori de la Generalitat. La decisió és la correcta, el que resulta curiós és que no se n'hagi fet públic. Al fil d'això, l'alcalde es va disculpar per la seva reacció immediata en conèixer la denúncia sobre els insults feta pels veïns de Can Roca, o, almenys, així s'ha d'interpretar el seu post a les xarxes fa dos caps de setmana. El problema és que va continuar dient que no posava en dubte la denúncia feta pels veïns i ni l'oposició, ni especialment el PSC no s'ho van prendre com a tal disculpa. Sí, l'alcalde va fent gestos amb els quals es pugui justificar, però una cosa és fer el gest i una altra és tancar el tema. Aquest assumpte és un error i el pitjor de tot és que no està fermament tancat. L'alcalde, o qui l'assessori, s'equivoca no fent el que calgui per passar pàgina.