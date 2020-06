El nostre futur es dins la ment El nostre futur es dins la ment

Miquel Serracanta Domènech

24.06.2020 | 18:57

PORTEM ara ja molts mesos en un entorn nou, absolutament desconegut per a tothom, i que va arribar de manera totalment imprevista. De sobte, ens hem adonat que no estàvem preparats: Ni socialment, ni econòmicament, ni físicament, ni menys psicològicament o mental. És justament dins del nostre cervell on trobem...