Editorial

24.06.2020 | 18:57

"Les xifres de l'atur són demolidores". Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, és molt clar. És un avis per a navegants, per quan algú diu que no és tant el que se'ns ve a sobre després de l'emergència sanitària. Estem parlant que, al Vallès, quasi 155 mil treballadors estan directament a l'atur o bé en situació de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Es tracta del 34 per cent d'una població activa que en nombres absoluts se situa en 45.812 persones el mes de maig. Estem parlant que una de cada tres persones en situació de treballar no té feina.

És ara quan començarem a tenir una idea exacta de l'abast de les conseqüències del confinament. La paràlisi econòmica està ja tenint efectes especialment greus, que segur que es deixaran sentir amb especial virulència després de l'estiu, quan moltes empreses, sobre tot petites, negocis i autònoms prenguin decisions sobre el seu futur. Aquest és el gran temor, que les empreses, tot i els expedients de regulació que els hi han donat oxigen momentàniament, entenguin que no és suficient.

Ara s'està negociant entre el govern i les agents socials l'extensió dels ERTO fins a finals de setembre, arribar als sis mesos, però la CEOE considera insuficient el plantejament del Govern de Pedro Sánchez i alerta sobre la possibilitat d'un tancament massiu d'empreses. Al fil d'aquesta qüestió, continua encara vigent el dubte sobre què passarà amb les empreses que finalment no puguin continuar endavant i s'hagin beneficiat de les condicions dels ERTO tant per causa de força major, com els que s'han presentat per raons objectives. Quin sentit té que empreses concursades hagin de retornar les cotitzacions a la Seguretat Social.

L situació és francament complicada. Segons una enquesta feta pública aquesta mateixa setmana pel Consejo General de Economistas y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, el 58,5 per cent de les empreses que s'han acollit a expedients de regulació temporal d'ocupació creu que haurà de reduir la seva plantilla l'any 2021. La mateixa enquesta diu que quatre de cada deu empreses consultades diuen que s'han acollit a un ERTO.

Les dades són fredes, però imprescindibles per fer-nos una idea de la magnitud de la situació i del que pot passar les properes setmanes. Al Vallès, l'augment de les xifres de l'atur es situen en un 20 per cent interanual i el mes d'abril, la comarca va patir, la pujada de l'atur més intensa de la darrera dècada. S'han presentat 10.519 expedients que afecten 92.827 treballador, el 12,8 del total de Catalunya.