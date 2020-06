Editorial

23.06.2020 | 18:05

És, més que mai, l'hora de la prudència. Els experts diuen que els focus de rebrot de la Covid-19 són normals i segurament els tenen previstos, però no deixa de ser inquietant que es produeixin, sobretot, davant la capacitat de contagi d'aquest virus. Parlem de petits rebrots a Osca, Lleida o el País Valencià, però en realitat no sabem encara el seu abast. Ja hi ha zones que han tornat a la fase 2, degut a la nova situació i el Govern de Pedro Sánchez ha avançat que es tornarà a l'estat d'alarma si és necessari. El d'Alemanya, a la indústria de carn, també semblava inicialment controlat i ja han hagut d'aïllar 360 mil persones a la zona on s'ha produït. El mateix es pot dir del que està passant a Pekin, o sembla que passa, perquè la informació a la Xina sempre es complexa d'interpretar.

La possibilitat que s'hagi de tornar a decretar un estat d'alarma ens hauria de tenir molt preocupats. El problema no és l'aplicació de les normes, que ja coneixem i que hem demostrat que som capaços de respectar, el problema real, són les conseqüències socials i econòmiques que un nou estat d'alarma provocarà. No parlem ja de la crisi sanitària. Tots hem estat testimonis de més o menys a prop del que ha significat la pandèmia. En aquests moments, els ERTO, tot i que han significat i estant significant un caos absolut en el pagament de les prestacions, permeten disfressar de normalitat el que és una autèntica catàstrofe econòmica per a centenars de milers de famílies a Espanya.

El mes de setembre s'espera amb gran preocupació. Tot i la pròrroga dels ERTO, els concursos de creditors es multiplicaran. De fet ja són moltes les empreses, la majoria petites empreses i negocis que ja estan patint les conseqüències de la crisi econòmica, molt més greu i amb moltes menys eines que la de 2008. Per tant, és absolutament indispensable que la autorregulació que perseguia la Generalitat al passar a la fase de "represa" l'exercim amb responsabilitat i eficàcia. Les imatges de les platges absolutament abarrotades de gent o les de la celebració a París aquesta mateixa setmana del Dia de la Música només que fan augmentar el nostre grau de preocupació davant la possibilitat d'un nou rebrot, que podria estar provocat per la nostra relaxació individual.