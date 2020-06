22.06.2020 | 21:31

La ciutat de Terrassa s'ha sumat a l'elaboració del futur Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Es tracta d'una eina impulsada per l'Ajuntament de Barcelona que pretén aplegar els 164 municipis de la regió metropolitana per contribuir al disseny de polítiques que afecten el territori. L'alcalde de Terrassa va formalitzar ahir la seva adhesió en una reunió amb els alcaldes de les ciutats més importants de l'àrea amb l'alcaldessa de Barcelona. Es tracta, com diu Jordi Ballart, d'una bona oportunitat per a tots els municipis de participar de forma activa en la presa de decisions que es prenen a Barcelona i que afecten la resta del territori de manera directa. Es parla de polítiques d'habitatge, sostenibilitat o de reactivació econòmica en general, qüestions sobre les quals els municipis tenen molt a dir.

A Terrassa, fins ara, ha mancat definició en la qüestió territorial. Sempre hem dit que hem passat de defensar una visió territorial endogàmica amb la proposta de la comarca pròpia (la "comarqueta", que deien els detractors) a mirar Toulouse amb el vell projecte de l'eix de l'E-9 o aspirar a formar un contrapoder amb les ciutats de la segona corona. La idea defensada per la Cecot del Gran Vallès no ens acaba de fer el pes i fa uns anys hem començat a mirar de reüll Barcelona, com a gran referent territorial. Segurament podríem tornar a defensar un sol dels vells projectes o agafar el més interessant de cada un i elaborar-ne un de nou. Podríem enfortir la visió vallesana sense renunciar a establir un debat de tu a tu amb Barcelona i participar en qualsevol fòrum que, com l'actual Pla Estratègic, ens permeti decidir o, almenys, deixar sentir la nostra veu. La qüestió està a tenir clar què volem, fer l'aposta i portar-la a l'últim extrem, en realitat el que necessitem és el nostre propi full de ruta i desenvolupar-lo. No cal renunciar a res.

Terrassa és molt important en el territori, però no estem sols, mai ho hem estat. Hem d'aprofitar les nostres fortaleses i qualsevol oportunitat; el Pla Estratègic Metropolità n'és una i Terrassa ha de tenir una veu principal. Però, sobretot, amb un projecte propi pel qual, lògicament, necessitem socis i complicitats.

Els més de 160 municipis que formen la Regió Metropolitana tenen dret a aprofitar allò positiu que genera Barcelona, no només a patir allò negatiu que centrifuga.