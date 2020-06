El vodevil de la Casa Gran El vodevil de la Casa Gran

Ramon Bosch

19.06.2020 | 20:58

EMBLA que tot va començar amb dues multes que va posar la Policia Municipal a dos ciutadans que havien contravingut les normes de confinament vigents en aquell moment. Com que el seu incompliment de les normes era justificat per un bé superior (recórrer els carrers fent sonar els clàxons per animar la gent...